Названа возможная причина визита Блинкена в Киев Шарий: Блинкен прибыл в Киев из-за наступления ВС РФ

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину может стать обсуждение применения военной помощи от США, написал блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его словам, ВС РФ наступают быстро и возможен «рывок на Харьков».

Ряд украинских источников подтверждает, что «северная» группировка ВС РФ взяла Лукьянцы. С Лукьянцев пойдут на Липцы. Для того и берут. После Липцев, как мы и предупреждали, будет возможен рывок на Харьков. Все происходит крайне быстро, и я связываю приезд Блинкена отнюдь не с желанием «обсудить применение помощи от Штатов». И, возможно, вопрос остановки гениальных военных действий мудрого полководца. Пока до Киева не дошли, — написал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии российской армией под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о Борисовке, Огурцово, Плетеневке, Пыльной и Стрелечье.

До этого отставной генерал Сергей Кривонос предупредил о проблемах ВСУ при обороне Харькова. По его словам, Киеву необходимо создать на данном участке нормальную логистику.

При этом французский эксперт Белиг Набли заявил, что Запад не может понять истинных военных планов России в зоне проведения специальной военной операции, и в частности под Харьковом, поскольку Москва сохраняет стратегическую двусмысленность. Он добавил, что западным аналитикам неизвестно, до каких рубежей ВС РФ готовы наступать.