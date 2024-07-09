Названа причина роста преступности среди несовершеннолетних на Украине VT: рост преступности подростков Украине связан с поставками западного оружия

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В дополнение к военным, политическим и экономическим проблемам, затрагивающим Украину, с каждым днем ​​начинают возникать и некоторые серьезные социальные проблемы, написал в колонке для издания Veterans Today член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос. По его данным, в стране экспоненциально растет преступность среди несовершеннолетних. Эксперт подчеркнул, что этот факт является прямым результатом снижения качества жизни и безответственной милитаризации гражданского общества.

В докладе ЮНИСЕФ указано, что детская и подростковая преступность в Украине растет, достигнув около 63% роста в последнее время. По меньшей мере в 27 районах Украины дети и подростки уже были замечены с оружием, что обеспокоило местные власти, — привел данные подразделения ООН Лукас Лейрос.

Он подчеркнул, что причины роста детской преступности тесно связаны с тем, что страна получает огромное количество западного оружия, которое постоянно продается на черном рынке коррумпированными чиновниками, а затем оказывается в руках преступников и террористов внутри и за пределами Украины. Эксперт также напомнил, что украинские власти буквально бесплатно раздавали оружие населению под предлогом того, что граждане должны участвовать в так называемом народном сопротивлении российскому «вторжению». В результате оружие получили люди без военной подготовки, в том числе, несовершеннолетние.

Ситуация становится еще более серьезной из-за того, что за последние десять лет на Украине многим детям промыли мозги антироссийской и неонацистской идеологией, в школах и детских лагерях специальной подготовки преподают фашистские и расистские доктрины, — резюмировал геостратег.

В ходе телефонного разговора министр обороны России Андрей Белоусов и главы Пентагона Ллойд Остинй обсудили ситуацию вокруг Украины. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Андрей Белоусов указал своему собеседнику на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, которую вызывают поставки американских вооружений для Вооруженных сил Украины.