Названа причина появившихся в Париже граффити с гробами французских солдат Граффити с гробами французских солдат на Украине сделали молдаване

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Франции заключила под стражу троих молдаван, подозреваемых в несении в 7-м округе Парижа граффити с гробами французских солдат на Украине. При себе у них были латексные перчатки, аэрозольная краска и трафареты, передает BFMTV. Источник издания считает, что «подозрения связаны с возможным новым иностранным вмешательством».

Было начато расследование, чтобы определить их мотивы и выяснить, связаны ли они с предыдущими потенциальными случаями иностранного вмешательства, произошедшими во Франции, — сообщил собеседник СМИ.

Одна из групп взяла на себя ответственность за это событие и сообщила о наличии аналогичных граффити в других местах Парижа. По их словам, эта акция стала ответом на «неадекватные действия французских властей в отношении активистов, которые поставили гробы возле Эйфелевой башни». Они называют эти действия призывом к миру.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов выразил мнение, что подобные акции наглядно показывают глубину политического кризиса в республике. Он считает, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжит принимать ошибочные решения, чтобы не упасть в глазах США и Германии, а о своем народе он уже не думает.