Названа причина потери навигации самолета с министром обороны Британии ITV: самолет с главой МО Британии Шэппсом не был защищен от РЭБ из экономии

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Грант Шэппс

Самолет с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом на борту не был оснащен требующейся защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает телеканал ITV. Это могло стать причиной потери навигации, когда воздушное судно пролетало над водами России.

По данным телеканала, перевозивший Шэппса самолет не был оснащен специальными системами, защищающими его от помех. Отмечается, что решение принял предшественник министра Бен Уоллес, чтобы сократить расходы на фоне нехватки оборонного финансирования.

Накануне сообщалось, что навигация воздушного судна вышла из строя на 30 минут. В этот момент самолет пролетал у берегов Калининградской области. Пилотам пришлось применить альтернативные методы для определения местоположения борта. Шэппса и других пассажиров заверили, что инцидент никак не угрожал безопасности полета. Глава Минобороны Великобритании возвращался из Польши, где он наблюдал за учениями Steadfast Defender 24.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в феврале распространило навигационное предупреждение для пилотов, пролетающих неподалеку от границ Белоруссии, России и Украины. Отмечается, что это было сделано в связи с возможными «незапланированными военными действиями».