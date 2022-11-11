Названа причина, подрывающая решимость Великобритании противостоять России DM: решимость Лондона выступить против Москвы подрывают проблемы с вооружением

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Ситуация в британских вооруженных силах может помешать Великобритании вкладываться в укрепление НАТО, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии. При этом подрывается и решимость Лондона выступить против Москвы, сообщил источник.

Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии. Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается, — говорится в публикации.

В частности, изданием приводятся сведения, что программа бронированных автомобилей Ajax стоимостью 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстает от графика на несколько лет. А планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год.

У правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тысяч военнослужащих. Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО, — заключил он.

Ранее пресс-служба канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания передаст украинским военным 12 тысяч спальных комплектов для зимы, а также 150 палаток с обогревом. В опубликованном документе сказано, что глава правительства принял такое решение, что поддержать народ Украины. По мнению премьер-министра, комплекты помогут обезопасить военных «перед лицом опасной зимы».