Названа причина подрыва подстанции в Бердянске Замглавы МВД Запорожской области Селиванов назвал терактом подрыв подстанции в Бердянске

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Пожар на городской подстанции в Бердянске Запорожской области разгорелся в результате теракта, заявил замглавы регионального ГУМВД Алексей Селиванов. По его словам, в результате инцидента ряд районов оказался обесточенным, передает РИА Новости. Селиванов подчеркнул, что никто из мирных жителей не погиб, но теракт был направлен в первую очередь против мирного населения.

В Бердянске произошел теракт. Раненых или погибших в результате подрыва подстанции в Бердянске, к счастью, нет, — заявил он.

Замглавы местного МВД подчеркнул, что теракты в Мелитополе и Бердянске были нацелены не на военных или чиновников, а на простых гражданских.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал, что пожар на подстанции произошел из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов. Взрывы были слышны из-за воспламенившегося масла.

12 июня, около 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска прогремели два взрыва. В результате, на объекте произошло возгорание. По информации городской администрации, возгорание успешно ликвидировали.

Еще один теракт 12 июня произошел около здания ГУ МВД в Мелитополе. Погибших в результате взрыва нет, однако травмы получили мужчина и проходившая мимо девушка, ее госпитализировали.