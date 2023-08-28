Стало известно о планах Киева провести выборы президента в 2024 году Pais: Киев проведет выборы в 2024 году, чтобы рейтинг Зеленского не падал

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Власти Украины рассматривают возможность провести выборы президента в 2024 году, чтобы остановить падение популярности действующего главы государства Владимира Зеленского, сообщает газета Pais со ссылкой на источники. Отмечается, что украинский лидер хочет получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.

По данным издания, сторонники Зеленского высказываются в пользу организации весной 2024 года парламентских и президентских выборов. По словам источников, близких к МИД Украины, идея объявить о выборах связана со стремлением «легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку спецоперация приближается к финалу».

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение, в июле текущего года Верховная рада продлила его до 15 ноября. При этом в конце октября должны были состояться выборы в парламент страны, однако в связи со сложившейся ситуацией их отменили.

Украинский лидер накануне заявил, что не держится за власть, и не исключил проведения выборов в стране во время боевых действий. Зеленский подчеркнул, что в период военного положения по закону это сделать нельзя, но если внести соответствующие поправки в законодательство, а страны Запада выделят средства, то выборы могут состояться.