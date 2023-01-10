Названа причина, по которой Великобритания не станет великой державой Times: Великобритания не может претендовать на статус мировой державы из-за слабости ВС

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Состояние вооруженных сил Великобритании в настоящее время не позволяет Соединенному Королевству претендовать на статус мировой державы, способной оказывать военно-политическое влияние в различных частях света. Такое мнение в колонке для газеты The Times высказал колумнист Макс Гастингс. По его словам, Лондон «страдает от недостатка» вооружений и боевой техники, а также сокращения численности военнослужащих.

Гастингс полагает, что Британии следует увеличить расходы на оборону и продемонстрировать европейским союзникам готовность взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности на континенте. В этой связи колумнист обратил внимание на сомнительную эффективность ВВС и крайне скромные возможности промышленности королевства по строительству новых кораблей.

Он также отметил, что ведущие британские игроки на рынке вооружений — Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International — демонстрируют крайне слабые результаты в вопросе передачи продукции для вооруженных сил страны. В итоге для закупок нового поколения танков Challenger 3 Лондон вынужден обращаться к Германии, а противотанковые ракетные комплексы NLAW производить с помощью французской военно-промышленной группы на предприятии в Северной Ирландии.

Гастингс полагает, что все эти проблемы накопились за десятилетия в связи с тем, что все это время власти страны не желали уделять оборонной сфере приоритетное внимание и повышать эффективность системы государственных закупок вооружений. В этой связи Великобритания едва ли сумеет укрепить свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, который считается принципиально важным для экономики и глобальных амбиций Лондона, заключил колумнист.

Ранее сообщалось, что Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Речь может идти о 10 боевых машинах. По информации СМИ, дискуссии ведутся на протяжении нескольких недель, однако окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал передать Украине колесные танки AMX-10 RC.