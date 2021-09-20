Названа причина, по которой ускорится сертификация «Северного потока — 2»

Европейские государства плохо подготовились к зиме и закачали мало газа в свои хранилища из-за высокой стоимости топлива. Именно этот факт позволит ускорить сертификацию «Северного потока — 2». Об этом «Экономике сегодня» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Запуск «Северного потока — 2» приведет к понижению цены на бирже. Но насколько, пока неизвестно. Можно предположить, исходя из двух составляющих — это психологическая реакция рынка, — отмечает эксперт.

Экономист напомнил, что недавняя фейковая новость о том, что в скором времени начнётся эксплуатация трубопровода, привела к снижению цен на бирже на $100 за тысячу кубометров.

Европейцы плохо подготовились к зиме, закачали мало газа в подземные хранилища и обязали себя тем самым больше импортировать ежесуточно. Для этого необходимы дополнительные мощности по прокачке, — сообщил специалист.

По словам Юшкова, «Газпром» не намерен дополнительно поставлять газ в Европу через системы Украины и Польши. Из-за этого актуальность в ускорении сертификации «Северного потока — 2» повышается. А после того, как заработает первая ветка газопровода, станет ясно, сколько проект может дать Европе.

Думаю, что тогда биржевая цена подойдёт к уровню примерно $600 от нынешней стоимости, — заключил эксперт.

Ранее бывший участник стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман рассказал, что расценки на газ в Европе могут значительно вырасти из-за «Северного потока — 2». «Ценовое цунами» может подняться уже в ближайшие месяцы.