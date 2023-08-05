Названа основная причина, из-за которой Украина может потерять союзников The Telegraph: Украина может потерять союзников из-за истерик Зеленского

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина может потерять своих союзников из-за политических и военных решений президента страны Владимира Зеленского, сообщила газета The Telegraph. По информации издания, в особенности это связано с истерикой Зеленского по поводу недостаточной поддержки со стороны Великобритании и Польши.

Киев играет с огнем. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников, — сказал обозреватель газеты Бреттон-Гордон.

Кроме того, украинское контрнаступление не оправдала своих ожиданий, поскольку не была прорвана российская оборона, а удары БПЛА по Москве вызвали тревогу у некоторых правительств страна Запада.

Ранее издание The Washington Examiner сообщило, что украинские власти ведут себя крайне неподобающе по отношению к западным правительствам. Отмечается, что пока США и их союзники снабжают Киев вооружением, Зеленский продолжает свои хамские нападки. Если ситуация не изменится, Украина рискует остаться без поддержки.

По мнению авторов, дерзкие провокации киевских политиков рассчитаны на то, чтобы добиться поставок самого современного и эффективного вооружения. С другой стороны, есть риск получить обратный эффект. Если странам НАТО надоест выслушивать критику в свой адрес, они просто «прикрутят финансовый кран».