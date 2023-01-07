Названа причина, по которой Европа не откажется от машин на бензине Экономист Колобанов: дорогая электроэнергия не даст Европе отказаться от авто на бензине

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Дорогая электроэнергия в Европе не даст странам ЕС в ближайшие годы перейти на электрокары с автомобилей на бензиновом и дизельном топливе, такой прогноз в разговоре с РИА Новости дал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. По его мнению, кардинального изменения структуры потребления ресурсов в краткосрочной перспективе ожидать не стоит.

Однако опережающий темп роста цен на электроэнергию существенно ухудшает для электромобилей их главное конкурентное преимущество — дешевизну поездок в расчете на километр пробега. Ожидать в ближайшие годы существенного ускорения в Европе реализации политики по уходу от нефтяных топлив из-за вводимого эмбарго на российские нефтепродукты не стоит, — полагает Колобанов.

В начале декабря Financial Times со ссылкой на данные лизинговой компании LeasePlan писала, что из-за резкого скачка цен на топливо в этом году стоимость владения и эксплуатации электромобиля сравнялась или стала ниже аналогичных показателей для бензиновых или дизельных авто. По данным компании, несмотря на более дорогой аккумуляторный двигатель, эксплуатационные расходы электромобиля оказались значительно ниже из-за меньших трат на обслуживание и дешевой заправки.