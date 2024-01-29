Названа причина отставки премьер-министра Грузии Политолог Капанадзе: Гарибашвили уходит в отставку из-за недовольства Иванишвили

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Отставка премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили говорит о недовольстве основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили работой кабмина страны, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По его мнению, уход Гарибашвили не связан с разногласиями между ним и президентом республики Саломе Зурабишвили.

Его (Гарибашвили — NEWS.ru) на посту премьера сменит председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, а он займет его место. Это значит, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, мягко говоря, не совсем доволен работой правительства, — сказал политолог.

Он также предположил, что эта перестановка повлечет за собой отставку некоторых министров в правительстве Грузии. При этом политолог задался вопросом, станет ли работа кабмина более эффективной и повысится ли конкурентоспособность «Грузинской мечты» к предстоящим в октябре парламентским выборам в Грузии.

Об уходе в отставку Гарибашвили объявил 29 января, а грузинские СМИ высказали предположение о том, что ему на смену придет Кобахидзе. Они также усмотрели в этом связь с грядущими выборами в республике.

В конце ноября 2023 года правительство Грузии утвердило план действий по выполнению девяти рекомендаций, позволяющих увеличить шансы на вступление в Евросоюз. Координатором подготовки плана выступило министерство иностранных дел страны, а также грузинский парламент.