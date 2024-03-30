Названа причина отмены рейсов из Калининграда в Турцию АТОР назвала запрет ЕС причиной отмены рейсов из Калининграда в Турцию

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Пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила об отмене полетной программы в Турцию из Калининграда, которой занималась авиакомпания Southwind Airlines. Причиной данного решения стал запрет от стран Евросоюза на использование их воздушного пространства.

В связи с запретом на пролет над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полетная программа в Анталью из Калининграда, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Уточняется, что некоторые путешественники уже купили туры, сформированные в рамках этой программы — им обещали вернуть деньги в полном объеме. Согласно данным организации, начало чартерных рейсов из Калининграда в Анталью было намечено на 20 апреля текущего года, а с мая — в Стамбул. Прямые рейсы этим маршрутом были приостановлены с февраля 2022 года. При этом сообщение Калининград — Минск не претерпело каких-либо изменений.

Ранее 29 марта стало известно, что российские туристы не смогли вылететь из Египта в связи с запретом на полеты турецкой авиакомпании Southwind в воздушном пространстве Евросоюза. Как пояснили в АТОР, причиной блокировки стало внесение перевозчика в санкционный список ЕС из-за предполагаемых связей с Россией.