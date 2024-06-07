Названа причина отказа Швейцарии от поставок оружия Украине Швейцария отказала Украине в поставках оружия из-за своего нейтралитета

Швейцария не отправляет на Украину оружие из-за своего нейтралитета, заявила президент страны Виола Амхерд в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако, как напомнила глава государства, Берн предоставил Киеву гуманитарную помощь и гарантировала выделить 5 млрд франков на восстановление.

По причине нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Но мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления и пообещали 5 млрд франков в качестве помощи на восстановление. <...> Право нейтралитета устанавливает для нас четкие границы в вопросе поставок оружия странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта, — объяснила Амхерд.

Ранее стало известно, что правительство США может анонсировать выделение нового пакета военной помощи Украине уже на этой неделе. Размер поставки оценивается в $225 млн. При этом неизвестно, какие вооружения могут быть включены в пакет.

До этого президент США Джо Байден поручил оказать Украине поддержку на сумму $400 млн. По информации издания Politico, новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.