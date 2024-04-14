Названа причина отказа Сербии покупать истребители у РФ FT: Сербия отказалась покупать российские истребители из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сербия отказалась покупать российские истребители из-за санкций, пишет The Financial Times. Вместо этого страна приобретет 12 французских истребителей Rafale за €3 млрд.

Мы полагались на технологии советского типа и теперь должны обслуживать эту технику. В силу геополитических обстоятельств теперь это практически невозможно. Даже если у вас есть такое желание, покупать у России в любом случае не получится, — сообщил источник в Белграде.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что страны Европы наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации. По мнению Вучича, западная коалиция делает все, чтобы одержать победу над Россией и ее президентом Владимиром Путиным, что является безумием. В связи с этим сербский президент совместно с министром обороны страны Милошем Вучевичем осмотрел новые военные разработки и призвал наращивать производство беспилотников, указал на необходимость увеличения производства вооружений.

Сербский политолог Стеван Гайич предположил, что лидера Сербии «прижали» и на него имеется компромат. Политолог считает, что Вучич «снял штаны перед Западом» и теперь ему нужно объяснить сербам, как это произошло.