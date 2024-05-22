Названа причина отказа принца Гарри встретиться с Карлом III The Sun: принц Гарри отклонил предложение Карла III о встречи из-за безопасности

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Принц Гарри

Принц Гарри отклонил приглашение Карла III остаться в королевской резиденции в ходе своего визита в Великобританию, который состоялся в начале мая, по соображениям безопасности, сообщает The Sun. Вместо этого он предпочел остановиться в отеле.

Уточняется, что предложение монарха не предусматривало каких-либо мер личной безопасности. Приняв приглашение отца, принц Гарри остался бы в «видимом месте с общественными входами и выходами и без защиты полиции». В то же время в отеле он мог оставаться незамеченным, отметили в издании.

Доподлинно неизвестно, где именно Карл III предложил остановиться сыну. С высокой долей вероятности это мог быть Сент-Джеймсский дворец.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят вернуть благосклонность Карла III, тогда как король «просто хочет мира». По данным The Mirror, несмотря на то что отцу и сыну не удалось увидеться в Великобритании во время краткосрочного визита герцога Сассекского на родину, монарх любит своего младшего сына, а проблема взаимоотношений с ним вызывает у него много переживаний.

До этого один из бывших сотрудников Букингемского дворца сообщил, что основное препятствие для возвращения принца Гарри домой заключается в его брате. По его словам, принц Уильям является главным противником примирения членов королевской семьи с герцогом Сассекским.