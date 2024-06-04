Раскрыта причина «побега» Зеленского с Украины Меркурис: Зеленский уезжает с Украины из-за ухудшения ситуации в Киеве

Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский решил оставить страну и отправиться за границу, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, это связано с тяжелой обстановкой в Киеве.

Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны, — заявил Меркурис.

Британский эксперт обратил внимание на недавние поездки Зеленского в Сингапур и на Филиппины. По его мнению, они напрямую связаны с проблемами в Киеве и желанием политика сбежать от них. Меркурис также выразил уверенность, что украинский лидер хочет втянуть в конфликт страны азиатского региона.

Ранее замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что Зеленский не собирается обращаться в Конституционный суд страны по вопросу своей легитимности. По ее словам, у главы государства нет оснований для этого.

До этого пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров не исключил, что Зеленский может не приехать на саммит «Большой семерки» в итальянской провинции Апулия. Он предположил, что президент будет участвовать в мероприятии удаленно.