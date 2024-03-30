Названа причина очередных кадровых перестановок в офисе Зеленского Пресс-секретарь Зеленского Никифоров объяснил увольнения чиновников оптимизацией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Причиной увольнения нескольких советников, первого помощника и уполномоченного президента Украины Владимира Зеленского является оптимизация штата офиса главы государства, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он отметил, что аналогичные действия ожидаются и от других органов власти, передает РБК-Украина.

Сегодняшние увольнения советников и помощников президента связаны с оптимизацией штата офиса президента. Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти, — заявил Никифоров.

Ранее на сайте президента Украины появилась информация, что Зеленский начал волну увольнений в собственном офисе. Так, давний друг и партнер украинского лидера по бизнесу в компании «Квартал-95» Сергей Шефир покинул должность первого помощника главы государства. Также с постов нештатных советников были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий.

До этого Зеленский объявил о намерении назначить бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова послом в Молдавии. По словам политика, он уже согласовал его кандидатуру. Однако никаких официальных назначений не последовало.