Названа причина обысков в офисах Европарламента в Бельгии и Франции В офисах Европарламента прошли обыски по делу о вмешательстве России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

В офисах Европарламента в Страсбурге и Брюсселе прошли обыски, сообщают бельгийская газета De Tijd и немецкое издание Spiegel. Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования «российского вмешательства», в том числе работы запрещенного к вещанию на территории ЕС новостного портала Voice of Europe.

В Spiegel уточнили, что следователи вошли в кабинет помощника депутата парламента Нидерландов Марселя де Граафа Гийома П. Политик ранее работал на депутата Европарламента от правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра.

Представители чешской разведки ранее заявили, что политики из шести стран, включая Нидерланды, получали крупные суммы от сайта Voice of Europe в обмен на продвижение пророссийской повестки. Имена лиц, получивших такие суммы, не назывались, однако под подозрение в Нидерландах подпали политики, открыто поддерживающие Россию.

Позже стало известно, что Совет Евросоюза решил приостановить вещание в странах объединения четырех СМИ, которые поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине. В заявлении на сайте СЕ говорится, что согласованные меры не будут препятствовать целевым средствам массовой информации и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС. Исключением станут вещание исследований и интервью.