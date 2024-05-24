Названа причина нежелания ФРГ признавать блокаду Ленинграда геноцидом Шишкин: ФРГ перестала бояться, поэтому не признала блокаду Ленинграда геноцидом

Фото: Russian Look/Global Look Press

Потерпевшая во Второй мировой войне поражение Германия прежде признавала преступления нацизма, заявил ИА Регнум политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. В условиях гибридной войны она перестала бояться Россию и открыто показала свое истинное отношение к событиям того времени, считает он.

Политолог подчеркнул, что в Берлине не чувствуют вины за содеянное, и современные немцы не склонны осуждать действия своих предков. Шишкин напомнил, что их деды до последней капли крови сражались за Берлин и на озере Балатон в Венгрии.

Сейчас в условиях гибридной войны Запада против России немцы считают, что им уже можно открыто выражать свое мнение о событиях Второй мировой войны. Однако они не скажут ничего подобного в отношении США и Великобритании, — отметил Шишкин.

По мнению историка, после того, как немецкие власти запретили использовать в стране советскую символику на 9 Мая, можно было ожидать того, что они откажутся признавать факт геноцида во время блокады Ленинграда. Сейчас в Берлине считают, что Запад сможет победить Россию и не стесняются показать свое истинное отношение.

Шишкин подчеркнул, что России необходимо успешно завершить спецоперацию и добиться полного поражения своих противников. В этом случае немцы вновь начнут приносить цветы к мемориалам советских воинов-освободителей, пояснил эксперт.

Важно понимать, что раньше они делали это из страха. А исчезновение страха привело к тому, что они сейчас посмели не признавать преступления нацизма, — резюмировал Шишкин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершенные нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о блокаде Ленинграда.