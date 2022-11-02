Названа причина невидимости пушки МТ-12 для ВСУ Военный эксперт Суконкин: пушки МТ-12 невидимы для ВСУ из-за небольшой высоты полета снаряда

Пушки МТ-12 «Рапира» остаются невидимыми для станций контрбатарейной борьбы ВСУ, так как небольшая высота полета снаряда не позволяет украинским радиолокационным системам зафиксировать его движение, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, которые приводит «ПолитЭксперт», снаряд из нее выпускается с большой скоростью, а траектория его полета — настильная. Это дает Вооруженным силам России преимущество, позволяя подавлять вражеские минометы, уничтожать бронетехнику и опорные пункты.

Можно, например, совершенно безнаказанно подавлять вражеские минометы, разрушать опорные пункты, убивать бронетехнику. Такое вот прекрасное орудие из 60-х годов. А еще «Рапира» при стрельбе на километр имеет разброс меньше, чем у снайперской винтовки СВД, — рассказал Суконкин.

Индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев ранее заявил, что новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом. Осколочно-фугасные боеприпасы повысят эффективность вооружения. По его словам, пушка 2С25М также сможет использовать бронебойно-подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды. При этом дальность поражения целей прямой наводкой достигает 5 км.