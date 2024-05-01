Названа причина неуверенности Столтенберга в верности Украины НАТО Депутат Говырин: в НАТО знают о поражении Украины, но не могут принять его

Фото: Администрация президента Украины

Йенс Столтенберг

В НАТО давно уже допустили поражение Украины в конфликте с Россией, однако генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не хочет даже сам себе в этом признаться, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, на Западе понимают, что Киев буквально держится только на помощи НАТО и без нее ни на что не способен. До этого Столтенберг отмечал, что доверие Украины к Блоку пошатнулось из-за задержек с поставками оружия.

В НАТО давно допустили поражение Украины. И каждый раз, когда выступает Столтенберг, такое впечатление, что он анекдоты травит. Ранее он заявлял, что НАТО считает неправдой, что расширение Альянса — это агрессивный акт, поскольку оно распространяет демократию. Все прекрасно понимают, что никакая Украина и весь режим Зеленского ни на что не способны без постоянной поддержки НАТО, — пояснил депутат.

Говырин добавил, что Столтенберг никак не хочет принять факт поражения, поэтому он все чаще рассуждает о доверии и недоверии. Парламентарий также обратил внимание, что при этом генсек пытается учить, как правильно надо проводить выборы в России. Все это, по мнению депутата, говорит о том, что Столтенберг пытается закрыть глаза на свое поражение.

Столтенберг еще и в выборах и избирательном процессе разбирается, ранее все учил, как надо проводить выборы в РФ, вместо того, чтобы думать о собственном кресле, которое под ним давно шатается. Такие заявления в очередной раз подчеркивают, что человек не может и не хочет даже сам себе признаться в собственном поражении, полном провале 10-летия своей деятельности и бесполезности, — заключил он.

Ранее репортер Андрей Руденко заявил, что целью неожиданного визита Йенса Столтенберга в Киев стала попытка убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости нового «победоносного» контрнаступления. Он выразил уверенность, что глава государства послушает союзника и «отправит на убой» пару сотен тысяч граждан.