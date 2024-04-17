Названа причина массовой сдачи солдат ВСУ в плен Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за тяжелой ситуации на фронте

Фото: МО РФ

Украинские военнослужащие массово сдаются в плен на фоне тяжелой ситуации в зоне боевых действий, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

Есть много доказательств массовой сдачи в плен, — пояснил военный.

Высокопоставленный военный отметил, что солдаты ВСУ наконец услышали сигнал России о том, что в плену с ними будут обращаться на должном уровне. Он выразил уверенность, что украинские военнослужащие поняли, что вместо продолжения борьбы лучше сложить оружие. По словам Макгрегора, солдат ВСУ в плену кормят лучше. Кроме того, они могут получить медицинскую помощь более высокого уровня.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил о необходимости демократизации законодательства в отношении пленных ВСУ. По его мнению, такой подход активизирует переход украинских солдат на сторону России, поскольку многие, кто оказался в рядах украинской армии, попали туда не по своей воле. Кимаковский добавил, что сейчас военнослужащие ВСУ при сдаче в плен и переходе всегда подпадают под уголовную ответственность и оказываются в местах лишения свободы.