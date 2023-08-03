Названа причина крушения вертолета в Броварах, где погиб глава МВД Украины Причиной крушения вертолета и гибели главы МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота

Фото: National Police of Ukraine/CC BY 4.0/wikipedia/common

Причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января, когда погибли руководители МВД Украины, в том числе бывший глава МВД Денис Монастырский, стала ошибка пилота, сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны. По информации ведомства, командир экипажа не знал о неблагополучных погодных условиях, ему пришлось поменять высоту полета на предельно малую, которая ниже высоты зданий на маршруте движения.

Командир экипажа увидел препятствие — многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра в результате отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей, — говорится в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, вертолет, который предоставили МВД, не мог использоваться для такого полета. По делу о крушении судна подозреваются пять чиновников ГСЧС Украины.

Вертолет, на борту которого находился Монастырский, упал 18 января вблизи детского сада в Броварах под Киевом. В результате крушения вертолета погибло 18 человек, из них четыре ребенка и девять человек, находившихся на борту. Травмы получили 25 человек, в том числе 11 детей, все они были госпитализированы.

Жители города Бровары сняли на видео первые минуты после крушения вертолета рядом со зданием детского сада. Блогер Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале, что на момент падения учреждение приняло четырех детей.