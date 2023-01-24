Названа причина крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах МВД Украины: причиной крушения вертолета в Броварах стала ошибка пилота

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной крушения вертолета в Броварах 18 января стала ошибка пилота, сообщил источник «Страна.ua» в МВД Украины. По его словам, в тот день были плохие погодные условия и пилот не смог предотвратить катастрофу. Он увидел дом в последний момент, резко взял крен, после чего вертолет рухнул на детсад. Ранее в ведомстве рассматривали другие версии авиакатастрофы: неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Работало наше РЭП (радиоэлектронное подавление. — NEWS.ru). Оно влияло на навигацию. Пилот решил полететь через Бровары. Был туман, и не было света, соответственно, были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад, — сказал собеседник издания.

По сведениям других источников газеты, пилот выбрал маршрут через Бровары из-за опасений ракетных ударов со стороны Белоруссии.

Вертолет упал утром 18 января в жилом массиве. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них — один ребенок, 25 человек пострадали, 11 из них — дети.

Среди жертв крушения были министр внутренних дел страны Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.