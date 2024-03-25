Названа причина катастрофической нехватки военных на Украине Politico: Украине не хватает военнослужащих из-за растущего числа уклонистов

Фото: МО Украины

Украина столкнулась с катастрофической нехваткой не только боеприпасов, но и военнослужащих из-за повсеместного уклонения граждан от призыва, сообщает издание Politico. Согласно его сведениям, средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года. При этом случаев уклонения граждан от мобилизации становятся все больше.

Украине катастрофически не хватает не только боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов и зенитных ракет, но и солдат, чтобы отразить российскую атаку. Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а случаев уклонения от призыва становится все больше, — говорится в публикации.

Как уточнило издание, за все время проведения специальной операции 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину. Вместе с этим около 1300 уклонистов предстали перед судом только за прошлый год. Авторы публикации предположили, что нежелание украинцев воевать связано с пессимизмом относительно исхода конфликта.

Ранее сообщалось, что житель Львова получил тюремный срок после того, как уклонился от мобилизации по повестке. Украинец не хотел воевать против России, за что его приговорили к трем годам лишения свободы.