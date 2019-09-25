https://static.news.ru/photo/b9ed1914-dfa6-11e9-a584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Butko/Wikimedia Commons

Бои за курган Саур-Могила в Шахтёрском районе Донецкой народной республики между ополченцами и украинскими военными летом 2014 года практически не представляли стратегической важности. Однако у погибшего главы ДНР Александра Захарченко имелся личный мотив для борьбы за высоту.

Заместитель министра обороны самопровозглашённой республики Сергей Великородный в фильме «Его оплот», опубликованном на YouTube-канале WarDoc, рассказал, что для Захарченко мемориал был важен как память.

Из-за того, что там стояла стела, из-за того, что там велись бои в Великую Отечественную войну. Она была важна чисто психологически, — уточнил замруководителя ведомства.

По его словам, украинские военные очень хотели уничтожить стелу, поэтому стреляли из танков до тех пор, пока она не рухнула.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб в августе 2018 года в результате теракта в центре Донецка. Как писал News.ru, следствие установило личности причастных к этому преступлению.

Глава представительства республики в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением Захарченко появилась в Турине.