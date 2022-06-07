Названа предварительная причина взрыва в кафе Херсона Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: в кафе Херсона могли заложить взрывное устройство

Фото: Zuma\TASS

Причиной взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне могло стать заложенное заранее взрывное устройство, информация уточняется. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, которые приводит РИА Новости, обошлось без жертв.

Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка, может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что кафе является очень популярным среди местной элиты.

Ранее сообщалось, что кафе неподалеку от здания военно-гражданской администрации Херсонской области произошел мощный взрыв. Один из официантов получил легкое ранение. Подробности происшествия выясняются.