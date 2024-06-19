Названа первая европейская страна, которая начала добычу урана Компания Terrafame: Финляндия первой среди стран ЕС начала добывать уран

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Финляндия стала первой страной среди членов Евросоюза, которая начала добычу урана, сообщила пресс-служба национальной горнодобывающей компании Terrafame. Согласно обнародованной информации, ресурс был найден на промышленной площадке в Соткамо.

Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны) <...>. С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством — членом ЕС, которое будет производить уран, — следует из заявления.

Добываемый уран планируют транспортировать за границу для дальнейшей переработки. Его будут использовать в производстве атомной энергии, уточнили в компании.

Ранее Bloomberg писал, что французскую компанию Orano могут лишить права добывать уран в Нигере. Разрешение на разработку уранового месторождения Имурарен, выданное нигерийскими властями французской компании, заканчивает действовать 19 июня, добавили журналисты. Месторождение является одним из крупнейших в мире.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратил внимание, что администрация США понимает нереалистичность закона о запрете поставок российского урана. При этом Вашингтон хочет укреплять и стимулировать местное производство.