Основная проблема Вооруженных сил России в ходе спецоперации — на данный момент непонятно соотношение сил российской и украинской армий, рассказал «Радио 1» военный блогер Алексей Живов. По его словам, в ВСУ воюют целые батальоны из иностранных наемников, но до конца не известно, насколько их много и хорошо ли они вооружены. Задача российской армии заключается в том, чтобы вытеснить их из Донбасса, уточнил эксперт.

Непонятно, какое количество сил присутствует с нашей стороны и со стороны противника. Есть информация, что у противника воюет большое количество иностранных наемников. <...> Из-за того, что мы не до конца понимаем, какое количество иностранных наемников, с какой силой мы там столкнулись, насколько хорошо она вооружена, сложно сказать, насколько тяжело нам будет, пояснил Живов.

Также блогер добавил, что российская армия на данный момент способна окружить группировку войск ВСУ в Запорожской области, а затем вытеснить ее из Донбасса или уничтожить.

В американских СМИ ранее рассказали о трех категориях иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.