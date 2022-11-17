Названа основная проблема российской армии в СВО Военный блогер Живов назвал неизвестное число военных ВСУ основной проблемой России в СВО

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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении

Основная проблема Вооруженных сил России в ходе спецоперации — на данный момент непонятно соотношение сил российской и украинской армий, рассказал «Радио 1» военный блогер Алексей Живов. По его словам, в ВСУ воюют целые батальоны из иностранных наемников, но до конца не известно, насколько их много и хорошо ли они вооружены. Задача российской армии заключается в том, чтобы вытеснить их из Донбасса, уточнил эксперт.

Непонятно, какое количество сил присутствует с нашей стороны и со стороны противника. Есть информация, что у противника воюет большое количество иностранных наемников. <...> Из-за того, что мы не до конца понимаем, какое количество иностранных наемников, с какой силой мы там столкнулись, насколько хорошо она вооружена, сложно сказать, насколько тяжело нам будет, — пояснил Живов.

Также блогер добавил, что российская армия на данный момент способна окружить группировку войск ВСУ в Запорожской области, а затем вытеснить ее из Донбасса или уничтожить.

В американских СМИ ранее рассказали о трех категориях иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.