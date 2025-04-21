Названа официальная причина смерти папы римского Папа римский умер от инсульта

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) скончался от инсульта, который вызвал кому и остановку сердца, сказано в официальном медицинском заключении о его смерти, его приводит ТАСС. Понтифик скончался на 89-м году жизни. Уточняется, что он ушел из жизни мирно, без мучений.

Умер в 07:35 утра 21.04.2025 в своих апартаментах в «Святой Марфе» (Ватикан) из-за церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса. Этому предшествовал эпизод острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественные бронхоэктазы, повышенное артериальное давление, — сказано в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. По словам главы государства, в течение всего понтификата он активно способствовал развитию конструктивного взаимодействия между РФ и Святым престолом. Президент США Дональд Трамп планирует посетить Ватикан для участия в церемонии прощания с папой римским.