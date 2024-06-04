Названа неочевидная причина частых поломок западной техники ВСУ Марочко: из-за жары у бойцов ВСУ начались проблемы с западной бронетехникой

Фото: МО Украины

Наступление жары вызвало у солдат ВСУ проблемы с поставленной странами Запада бронетехникой, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, из-за жары выросло содержание пыли в воздухе, что привело к засорению воздушных фильтров боевых машин, а это чревато нестабильной работой двигателя и повышенным износом узлов и агрегатов. Он подчеркнул, что на Украине практически не проводится техобслуживание западной техники ввиду отсутствия необходимых специалистов.

Данный факт (высокая температура воздуха. — NEWS.ru) негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов, — сказал Марочко.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на заявления украинских командиров писало, что западные образцы вооружений, переданные Вооруженным силам Украины, не оправдали себя. Командиры ВСУ отмечали, что американские высокоточные снаряды подвели их и продемонстрировали свою неэффективность, что привело к потерям среди личного состава.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Украина не должна использовать западные вооружения для нанесения ударов по российской территории. По его словам, в настоящее время поводов для расширения зоны применения ракет и других снарядов нет.