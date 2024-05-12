Названа ключевая роль Харькова для России и Зеленского Политик Соскин: выход ВС России к Харькову приведет к падению режима Зеленского

Фото: МО РФ

Продвижение российской армии к Харькову обернется крахом власти президента Украины Владимира Зеленского, заявил на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, такого же мнения придерживаются западные союзники Киева.

Зеленский понимает, что если произойдет выход (ВС РФ — NEWS.ru) на Харьков, то, понятное дело, режим Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и «Слуг народа» падет сразу. Запад это тоже понимает, — указал политик.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в свою очередь поделился опасениями из-за продвижения Вооруженных сил РФ в Харьковской области. Министр заявил о надежде Запада на удержание Украиной своих позиций в 2024 году.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто сказал, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

Военный эксперт Василий Дандыкин указал, что ВС России после продвижения на Харьковском направлении начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Данные операции пресекут попытки Вооруженных сил Украины обстреливать Курскую и Брянскую области, считает он.