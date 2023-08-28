Названа главная проблема при обучении солдат ВСУ FT: главная проблема при обучении солдат ВСУ — нехватка грамотных переводчиков

Фото: МО Украины

Главная проблема, с которой сталкиваются западные инструкторы при обучении украинских военнослужащих, заключается в нехватке компетентных переводчиков, сообщает газета Financial Times. При этом Украина и страны Запада направляют своих специалистов, однако те не владеют достаточным словарным запасом.

Переводчики — проблема номер один, — сказал бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, являющийся заместителем главы учебной миссии ЕС.

Издание отмечает, что трудности с иностранным языком возникают, в частности, при обучении украинских солдат в Германии и Дании.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной ошибкой Запада в обучении украинских военнослужащих стала недооценка возможностей российской армии. Кроме того, по его словам, США не имеют необходимого военного опыта борьбы с Россией. Эксперт отметил, что США почти не воевали с организованными армиями. По его словам, американские военные зачастую полагались на пехоту, тараны, танки и обеспеченную авиационную и огневую поддержку, чему и начали учить украинскую армию.

Эксперт сомневается, что западные инструкторы могут дать украинским бойцам знания и компетенции в военном деле, которые бы отвечали потребностям киевских войск. По его словам, в НАТО способны только помочь освоить азы владения техникой и одиночной подготовки, однако не обучат новым способам ведения боевых действий.