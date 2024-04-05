Названа главная проблема немецкой армии Военэксперт Леонков: немецкая армия не набирает нужного числа военнослужащих

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Немецкая армия не может набрать нужного числа военнослужащих из-за отсутствия желания служить, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, для решения злободневной проблемы властям ФРГ придется рассматривать вопрос о всеобщей воинской обязанности или идти по пути США, когда за гражданство нужно отслужить определенное количество лет.

Подводные камни связаны с тем, что армия ФРГ не может набрать нужного количества военнослужащих. Желания служить в армии ФРГ нет. Сейчас придется рассматривать вопрос всеобщей воинской обязанности или идти по пути, по которому шли США, когда за получение гражданства нужно отслужить определенное количество времени в регулярной армии, — сказал Леонков.

Ранее глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что Берлин обновляет армию для подготовки к вероятной войне. Он заявил, что ФРГ пришла к такой позиции из-за России, «которая поставила под вопрос европейский мирный порядок». По мнению Леонкова, решение Германии об увеличении затрат на военную сферу в рамках НАТО и проведении реформ продиктовано позицией США. Из-за главенствующей позиции Вашингтона другие страны — члены НАТО вынуждены уделять военному сектору гораздо больше внимания и ресурсов, чем того требуют интересы страны с точки зрения национальной безопасности.