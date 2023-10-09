Названа главная причина провала партии Шольца на местных выборах Политолог Рар: партия Шольца проиграла выборы из-за падения уровня жизни немцев

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Главная причина поражения Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца на местных выборах кроется в резко падающем благосостоянии немцев, рассказал NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, страна не справляется с потоком беженцев, в то время как другие члены Евросоюза закрывают границы, опасаясь роста преступности и исламофобии. Более того, немецкое правительство проводит допэмиссию денег, тем самым стимулируя инфляцию, которая уже привела к росту цен на энергоносители и сокращению производства.

Немецкие власти не могут поступаться излюбленными «либеральными принципами» и по гуманитарным соображениям принимают всех, кто ищет кров здесь. При том немецкая социальная система обеспечивает беженцев самыми высокими пособиями в мире. В итоге немецкая социальная система лопается по швам, ее содержать становится все труднее. Медицинские учреждения перегружены, мигрантов лечат бесплатно, чувствуется резкая нехватка мест для жилья, происходит рост преступности, беженцы неохотно соглашаются на работу, — сказал Рар.

Политолог отметил, что на руку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающей за смену курса, также играют растущие военные расходы на Украину, однако благодаря лояльным государству СМИ поляризация общества сдерживается.

Никто наверху не собирается отказываться от либеральных и ценностных подходов, потому что наверху боятся политических потрясений. Все системные партии поэтому объединяются против АдГ, чтобы не допустить «фашистов» к власти. Тем временем страны Восточной, Южной и Северной Европы все резко «правеют». Германия, однако, остается принципиальным борцом за либеральные ценности и думает, что этим спасет Европу, — добавил Рар.

Ранее СДПГ показала худший в истории результат на выборах в региональные парламенты Баварии и Гессена. Ей отдали голоса лишь 15,1% избирателей. Между тем Христианско-демократический союз Германии (ХДС) во главе с местным премьер-министром Борисом Рейном одержал оглушительную победу в Гессене с 34,6%.