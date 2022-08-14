Названа гарантия безопасности Запорожской АЭС Член ВГА Запорожья Рогов: гарантия безопасности ЗАЭС — зачистка Днепропетровской области

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Российские военнослужащие у Запорожской АЭС

Гарантией безопасности Запорожской области может стать зачистка населенных пунктов в Днепропетровской области, заявил в эфире радио «КП» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, это единственный способ обезопасить электростанцию.

Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов [президента Украины Владимира] Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции... Только военные успехи решат проблему, — сказал Рогов.

Запорожская АЭС — станция, расположенная рядом с Энергодаром. Предприятие является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. С марта ЗАЭС находится под контролем Вооруженных сил России.

13 августа ВСУ вновь нанесли удары по городу Энергодар и Запорожской АЭС, а также Запорожской ТЭС. Рогов уточнил, что после обстрелов станции работают в штатном режиме. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в регионе предложили остановить работу местной электростанции во избежание катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.