Названа европейская страна, не впустившая россиян с шенгенами Литва не впустила 18 россиян за первый день запрета на въезд по шенгенским визам

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Литва перестала пускать на свою территорию россиян в первый день действия запрета на въезд по шенгенским визам, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных пограничников. С 19 сентября власти закрыли въезд для граждан РФ с действующими шенгенскими визами.

Отмечается, что с полуночи Литва не пропустила на свою территорию 18 граждан России.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. С этого дня единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ стала Финляндия.

12 сентября прекратило действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений увеличивается с 10 до 15 дней, а при необходимости дополнительной проверки — до 45 дней. Также расширен список необходимых документов.