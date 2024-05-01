Названа еще одна страна, поддержавшая «Небесный щит» Европы против России DM: Великобритания хочет присоединиться к «Небесному щиту» ЕС против России

Фото: UK Government/Global Look Press

Грант Шаппс

Власти Великобритании заинтересовались проектом новой системы ПВО Европы «Небесный щит», Лондон хочет присоединиться к программе для борьбы с Россией, передает The Daily Mail со ссылкой на главу Минобороны страны Гранта Шаппса. Издание подчеркивает, что эту инициативу поддержало 21 государство, при этом не каждое из них входит в состав НАТО.

Министр пояснил, что у британской стороны уже есть многоуровневая защита, в которой также задействованы сверхзвуковые самолеты Typhoon, которые в любое время готовы по сигналу подняться в воздух. По его словам, положение Лондона и других стран Европы отличается от ситуации с Израилем.

Мы не в той ситуации с Израилем, когда ХАМАС уже запускает ракеты по Израилю ежедневно, сотнями тысяч каждый год. Поэтому у них (Израиля. — NEWS.ru) есть гораздо более насущная потребность, — заявил он.

При этом газета напоминает, что глава ВС Великобритании Тони Радакин недавно заявлял, что стране может понадобиться программа «Железный купол». Впервые о создании проекта заговорила Германия, предложившая на территории всей Европы создать новую систему ПВО.

Ранее зампред Европарламента Катарина Барлей заявила, что для ЕС сейчас являются главными задачи по формированию европейской системы ПВО «Небесный щит». Она также обратила внимание на необходимость разработки механизма единых закупок оружия.