Названа еще одна страна, где не признали итоги выборов в России Власти Германии заявили о непризнании итогов выборов президента России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Власти ФРГ отказались признавать результаты президентских выборов в России, считая их несвободными и несправедливыми, заявила представитель кабинета министров Кристиане Хофман, пишет ТАСС. Она также подчеркнула, что у Берлина сейчас нет диалога с Владимиром Путиным.

Канцлер [Олаф Шольц] не поздравил [Путина с победой], как вы знаете, мы не считаем так называемые выборы в России ни свободными, ни справедливыми, — сказала она.

Также Хофман заявила, что в Германии не считают прошедшие выборы демократическими, и заявила, что они прошли в атмосфере запугивания. Помимо этого, представитель ФРГ отметила, что в Берлине не будут признавать итоги народного волеизъявления на бывших украинских территориях, а немецкая сторона пока не планирует каких-либо контактов с властями России.

У нас есть принципиальная готовность, если это будет целесообразным, говорить и с Путиным, но пока этого не планируется, — пояснила она.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что заявление правительства ФРГ о непризнании выборов в России может привести к ухудшению дипломатических отношений двух стран. Депутат также подчеркнул, что подобные действия следует расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ.