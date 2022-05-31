Названа единственная страна, которая проигрывает от поставок оружия Украине Полковник Литовкин: Украина остается в проигрыше от поставок западного вооружения

Фото James Bove/U.S. Air Force

Украина является единственной страной, которая страдает от поставок западного вооружения, так как Киеву в любом случае придется расплачиваться за помощь западных партнеров, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. Он напомнил, что Украина уже сейчас расплачивается зерном, постепенно приближая украинцев к голоду, пишут «Народные Новости».

Для Европы и США поставки оружия на Украину — не благотворительность и не поддержка украинского сопротивления, а бизнес. Они поставляют оружие, рассчитывая, что через год-два или даже десять лет Киев за это заплатит. Сейчас Украина вынуждена расплачиваться зерном, оголяя свои склады, медленно приближаясь к голоду. Он может наступить уже зимой или даже в конце осени. Украина практически не засевает поля хлебом, а зерно отправляет в Европу в счет оплаты военных поставок, — подчеркнул Литовкин.

По его мнению, США и Европа остаются в выигрыше после того, как армия России «утилизирует» западное вооружение на Украине. Литовкин назвал такую схему «бизнесом на крови» и добавил, что от этого западный военно-промышленный комплекс «цветет и пахнет». Полковник в отставке подчеркнул, что ВСУ выполняют приказы киевского режима, представители которого лишены собственной воли.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, какими он видит последствия возможной передачи США Украине реактивной системы залпового огня HIMARS, обсуждение поставок которой все больше привлекает международное внимание. Он считает, что велика вероятность того, что HIMARS в конечном итоге окажется в России, отечественные инженеры смогут её изучить и разработать эффективные методы противодействия данной ракетной системе.