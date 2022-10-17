Названа единственная страна ЕС, отказавшаяся обучать украинских военных Венгрия стала единственной страной ЕС, отказавшейся обучать украинских военных

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Венгрия не считает хорошей идеей принятое главами МИД Евросоюза решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. На пресс-конференции, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала М1, он пояснил, что Венгрия не считает себя связанной этим решением, что допускается законодательством Евросоюза, и станет единственной страной, которая не будет принимать участия в этой программе.

Мы не будем участвовать в этой учебной миссии и не будем направлять для нее никаких инструкторов, — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее главы МИД стран Евросоюза утвердили создание миссии для обучения в Европе украинских военных (EUMAM Ukraine). Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан. Также европейские чиновники договорились выделить Украине новый транш военной помощи на €500 млн.

EUMAM Ukraine будет работать на территории стран — членов ЕС. Оперативный штаб миссии расположится в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Первоначальный срок работы миссии — два года. Финансовая базовая сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.