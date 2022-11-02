Названа доля немцев, верящих в борьбу Путина против «мирового закулисья» DW: 18% немцев верят в борьбу Путина против «мирового закулисья»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

18% граждан Германии убеждены в том, что президент России Владимир Путин ведет борьбу с «мировым закулисьем», доля немцев, верящих в это, выросла с весны этого года в полтора раза, передает Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылкой на результаты опроса Cemas. Отмечается, что треть жителей Восточной Германии согласны также с утверждением, что причинами российско-украинского конфликта послужили провокации НАТО, в западной части Германии с этим тезисом согласны 16% жителей.

Издание также пишет, что начиная с апреля выросло число немцев, верящих в наличие биолабораторий, в которых Украина и Соединенные Штаты ведут разработку биологического оружия. На данный момент с этим согласны 12% немцев, в апреле так считало лишь 7%, следует из результатов опроса.

Кризисы последних месяцев могут стать идеальной питательной средой для теорий заговора, которые подпитываются и подкрепляются как правыми экстремистами, так и Россией, — считает глава Cemas Пиа Ламберти.

Ранее обозреватель Маттео Миланези в статье для Nicola Porro сообщил об изменении отношения итальянцев к Украине с начала украинско-российского конфликта, они теперь выступают за дипломатическое решение проблем. По его словам, результаты опроса показали, что 60% респондентов хотят, чтобы Киев сел за стол переговоров с Москвой, а 27% поддерживают продолжение военной помощи Киеву.