Названа дата провозглашения Карла III королем Великобритании Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября, в субботу, передает The Times. Ранее сообщалось, что церемония состоится 9 сентября, в пятницу.

Чарльз будет официально провозглашен новым сувереном завтра, — говорится в сообщении.

Королева скончалась в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Вечером премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, одетая в черное, обратилась к нации у дома № 10. Она сказала, что страна «опустошена» новостями из Балморала, и назвала смерть Королевы «огромным шоком для нации». Свою речь Трасс завершила фразой «Боже, храни короля» — теперь так будет звучать первая строка в национальном гимне Великобритании.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю кончины британской королевы. Он отметил, что монархиня пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене. Глава страны назвал смерть Елизаветы II «тяжёлой, невосполнимой утратой» и пожелал британцам стойкости и мужества, чтобы пережить ее.

О том, какой была британская королева NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что монархиня за свою долгую жизнь встречалась с большим количеством «знаковых» для эпохи людей.