Названа дата отправки в Ереван техгруппы для размещения миссии ЕС 13 октября в Ереван отправится техгруппа для обсуждения мест дислокации миссии ЕС на границе с Азербайджаном

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13 октября Евросоюз отправит техническую группу в Армению для обсуждения конкретных мест размещения своей миссии на границе с Азербайджаном, заявил замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян. Говоря о возможности отправки в Ереван миссии Организации Договора о коллективной безопасности, он отметил, что Армения «открыта для всех предложений, с помощью которых будет усилена безопасность страны», передает ТАСС.

Эти вопросы до сих пор обсуждаются. Сегодня прибудет техническая группа из Евросоюза, которая также обсудит упомянутые вами вопросы и все критерии, в соответствии с которыми должна быть развернута миссия ЕС по установлению фактов, — сказал Ованнисян.

О решении ЕС отправить миссию на границу Армении и Азербайджана сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян 12 октября, открывая переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициатива исходила от председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лавров в свою очередь заявил, что ОДКБ также готова направить своих наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. По его словам, для решения этого вопроса необходимо созвать Совет коллективной безопасности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оценивает идею создать гражданскую миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе как очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном и потеснить таким образом посреднические усилия России. По ее словам, западные страны не смогли в течение многих лет урегулировать украинский конфликт и вряд ли смогут помочь Баку и Еревану.