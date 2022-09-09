В Британии начался траур в связи со смертью Елизаветы II Общенациональный траур в связи со смертью Елизаветы II начался 9 сентября и продлится семь дней после ее похорон

Фото: royal.uk

Общенациональный траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II начнется в пятницу, 9 сентября, и будет прекращен спустя семь дней после ее похорон, передает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Дата погребения монархини будут названа в ближайшее время.

После смерти Ее Величества королевы Его Величество король [Карл III] высказал пожелание, чтобы период траура продолжался с настоящего момента и на протяжении еще семи дней после похорон королевы, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Елизавета II будет похоронена на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI. Его останки, изначально захороненные в королевской усыпальнице, перенесли туда после возведения часовни.

Королева Великобритании скончалась 8 августа в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспущены флаги. После смерти матери наследник престола принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября.