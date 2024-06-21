Евросоюз решил провести переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в сообщество 25 июня, сообщило France-Presse. В агентстве уточнили, что дату встречи в Люксембурге согласовали главы Минфинов стран ЕС, подтвердив достигнутые послами членов объединения договоренности.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их приеме в объединение. По словам представителя ЕК Аны Пизонеро, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду позже подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз. По ее словам, диалог начнется 25 июня первой межправительственной конференцией Молдавия — ЕС спустя два года после получения республикой статуса кандидата.