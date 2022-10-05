Названа дата коронации Карла III Bloomberg: коронация Карла III состоится 3 июня 2023 года

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Коронация британского монарха Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 10 сентября Карл III официально был провозглашен новым британским королем.

Карл III будет коронован 3 июня следующего года на церемонии в Вестминстерском аббатстве, — говорится в сообщении.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

Позднее Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью».