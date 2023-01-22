Названа «цена отказа» Германии от российского газа Bloomberg: Германия после отказа от газа из России стала больше зависеть от Норвегии и угля

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После отказа от поставок газа из России Германия снизила его потребление в стране на 14%, а сам ресурс стал закупаться в Норвегии и Нидерландах, в которых добыча увеличилась втрое, пишет Bloomberg. При этом в материале утверждается, что в скором времени от поставок газа из этих стран придется отказаться, поскольку у них есть ограничения на экспорт. Власти ФРГ активно ищут новые способы получить СПГ.

Так, Бундестаг продлил использование законсервированных угольных электростанций до марта 2024 года. Более трети электроэнергии в Германии производится от угля, и в дальнейшем энергетические компании рассчитывают увеличить объем производства, утверждают авторы. По оценкам Bloomberg, сейчас угольное топливо обеспечивает электроэнергией около 5 млн немецких домов.

Германии придется продолжать использовать уголь, а электростанции будут работать на максимальной мощности. Альтернатив российскому газу не так много, — считает старшй советник по энергетике компании Baker McKenzie Клаус-Дитер Борхардт.

В публикации подчеркивается, что уголь является самым грязным ископаемым топливом, использование которого наносит вред экологии. В связи с этим в стране неоднократно проходили массовые акции протеста с требованием прекратить выработку угольного топлива. Тем не менее журналисты отмечают, что сейчас власти Германии не видят других альтернатив российскому газу.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия перестала зависеть от импорта энергоносителей из России. По его словам, страна нашла альтернативные источники энергии, вновь открыв ТЭС и отложив закрытие трех остающихся АЭС, а также активно развивая инфраструктуру для поставок газа из Норвегии и США.