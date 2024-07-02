Названа цель визита Орбана в Киев Офис премьера Венгрии: Орбан обсудит с Зеленским мир

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь венгерского главы правительства Берталан Хаваши. По его словам, которые приводит агентство MTI, стороны обсудят установление мира в регионе, а также вопросы двусторонних отношений.

Премьер-министр Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, Виктор Орбан во вторник утром прибыл в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, — сказал Хаваши.

Ранее стало известно, что Виктор Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Украину. Это первая заграничная поездка венгерского премьера после начала председательства Будапешта в Совете Евросоюза.

Венгрия 1 июля вступила в права на председательство в Совете ЕС, ее полномочия продлятся шесть месяцев — до конца 2024 года. Будапешт будет председательствовать под девизом «Сделаем Европу вновь великой!».

Сам Орбан рассказал, что одной из главных задач Будапешта на посту председателя Совета ЕС станет завершение конфликта на Украине. Также он отметил, что хотел бы увеличить конкурентоспособность европейской экономики, в том числе путем прекращения военных действий.